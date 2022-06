DAAD Architecten

DAAD Architecten is een bureau voor ontwerp en onderzoek, gericht op realisatie. We werken aan opdrachten van verschillende aard en omvang, maar zijn altijd gericht op de wensen van de gebruiker(s) en de context van het project. DAAD staat voor vernieuwende en eigentijdse architectuur, die voortborduurt op de context en de cultuurhistorische betekenis van de plek. Complexiteit, soberheid, eenvoud en degelijkheid gaan in onze ontwerpen samen – onze gebouwen laten zich op verschillende manieren ervaren. Bij elk bezoek is er een nieuwe verrassing. De opgaven waar wij aan werken variëren van zorg, hergebruik en renovatie van gebouwen, agrarische architectuur, tot en met kleinschalige en individuele woningbouw. Daarbij werken we nauw samen met partijen in de sfeer van productontwikkeling, gebiedsvisies en landschapsinrichting. Ontwerp en onderzoek gaan daarbij steeds hand in hand – het een kan niet zonder het ander