Colofon

Brand I BBA Architecten is een veelzijdig architectenbureau dat werkzaam is ineen groot aantal sectoren. We zijn actief in de woningbouw, utiliteitsbouw, restauratie en gezondheid.

Door deze brede orderportefeuille beschikken wij over een verscheidenheid aan kennis en informatie die ingezet kan worden binnen de verschillende sectoren. Door zoveel mogelijk kennis in huis te hebben zijn wij in staat om onze doelgroepen optimaal te bedienen. Onze doelgroepen zijn met name bedrijven,projectontwikkelaars en particulieren.

Onze missie is om een architectonisch aansprekend, duurzaam en economisch gebouw te ontwerpen waarin de gebruiker zich thuis voelt. Mede hierom vormt binnen ons creatieve proces architectuur, milieu, budget en mensen het uitgangspunt. De centrale spil hierin is onze opdrachtgever. Zijn wensen en ideeën vormen altijd de kern van ons ontwerp.

Ons bureau met ervaren architecten en bouwkundigen heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring. Samen met u realiseren wij uw wensen!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bel ons van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:00 op (078) 691 92 11 of stuur een mail naar jaap.brand@brandbba.nl

Vrijblijvend een uurtje met ons brainstormen? https://www.brandbba.nl/contact