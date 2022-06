Colofon

Al 25 jaar ben ik bezig met het ontwerpen van interieurs. Mijn grafische achtergrond zorgt voor aandacht voor esthetiek. Ik vind het geweldig om de trends in mijn vak te blijven volgen, bezoek beurzen en zie wat innovatief is maar ook wat klassiek en tijdloos blijft.

Mijn grootste drijfveer is om elke keer weer te ontdekken wat mijn klant van belang vindt en dat te vertalen naar de juiste indeling, kleuren en materialen. Ik ben van vroeger uit al gewend om mee te bewegen met mens. Me aanpassen aan de situatie is een van mijn kwaliteiten.

Ik hoor dat klanten vaak verrast zijn door mijn ontwerpen, en toch ook zichzelf goed erin herkennen. Mijn veelzijdigheid komt tot zijn recht bij dit werk. In de afgelopen jaren heb ik alle kanten van het vak gezien. Door alle maatschappelijke ontwikkelingen blijft het me boeien.

Susan over jou. Jij zoekt een omgeving waar je je prettig voelt. Om te wonen, werken, leren of recreëren. Jouw wensen gecombineerd met mijn kennis van zaken en creatieve ideeën maken van jouw huis een thuis, en van je werkplek een inspirerende omgeving.

Anderen over Susan. Susan is een ervaren interieurontwerper die haar vak heel goed bijhoudt. Ze is op de hoogte van de laatste trends, heeft kennis van de meest werkbare materialen en brengt een prettige creatieve energie mee als ze aan jouw keukentafel luistert naar jouw wensen.

Susan over zichzelf. Ik doe al jaren wat ik leuk vind. Steeds zoek ik naar de verbinding tussen het pand en haar bezoekers. Mijn creativiteit is mijn drijfveer, gevoed door inspiratie en kennis, online en offline. Je bent welkom bij mij thuis voor een kennismaking, ik ben ook benieuwd naar jouw thuis.