Een zwemvijver maken: wij vertellen alles! Van mogelijkheden tot kosten..

Een zwemvijver is een verrijking van je tuin. Allereerst zorgt zo'n vijver natuurlijk voor een prachtige groene oase in je tuin. Zo'n vijver met helder water, rotsblokken en kleurige bloemen eromheen geven je het idee dat je in Zu…

Lees verder