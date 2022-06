Iedereen heeft belang bij goede architectuur. De opdrachtgever die er gaat wonen of werken, de buren omdat de straat meer allure krijgt, voorbijgangers die zich kunnen verbazen, de gemeente omdat de wijk verbetert, de gebruiker die zich behaaglijk voelt… Vernieuwende, eigenzinnige gebouwen zullen mensen inspireren.

De opdrachtgever staat bij ons centraal. Die zal tenslotte in het pand gaan wonen of werken. Dus luisteren we, dragen passende plannen aan, luisteren weer, komen met eigenzinnige toepassingen… Door dit uitwisselen van ideeen ontstaat een verrassend en passend voorlopig ontwerp dat uitgewerkt wordt tot een werktekening en bestek die de basis vormen voor uw huis of bedrijfspand.