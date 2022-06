Bijna alle producten van ROWOLD zijn in negen kleuren verkrijgbaar en gemaakt van 100% natuurlijk gevilte schapenwol en plantaardig gelooid leer.

ROWOLD verkoopt via internet aan particulieren, maar is tevens een internationale groothandel en laat de collectie o.a. zien op de Maison et Objet in Parijs. ROWOLD houdt haar klanten via een nieuwsbrief en blog op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en speciale aanbiedingen.