Buro van Rooijen is gespecialiseerd in het bedenken en realiseren van kwalitatieve en innoverende ontwerpen voor de openbare en prive buitenruimten.

Vindt u dat u niet genoeg plezier beleeft aan uw tuin? Zit u liever binnen dan buiten wanneer het mooi weer is? Organiseert u nooit een barbecue in uw tuin voor familie of vrienden? Wellicht bent u dan toe aan een nieuw tuinontwerp. Limburg schakelt voor creatieve en innovatieve designs Buro van Rooijen in. Vanuit Maastricht verzorgen wij tuinontwerpen voor particulieren, ondernemers en instellingen in heel Limburg.