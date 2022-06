Rust- Ruimte- KleurDe opdrachten kenmerken zich door grote gebaren, die architectonisch van aard zijn en rust- ruimte en kleur ademen. In de uitvoering gebruiken we simpele materialen die met een groot gevoel voor detaillering worden toegepast. Het levert ontwerpen op die ervoor gemaakt zijn om in geleefd te worden.Hoe verschillend de opdrachtgevers ook zijn, van museum tot school- van café tot cinema, ons werk begint altijd met een grondige inventarisatie. Er wordt een staalkaart gemaakt van wensen van de opdrachtgever, de doelgroep, de functionaliteit van de ruimte, de aanwezige en gewenste ingrediënten, de architectuur en ruimtelijke context en het budget. Deze elementen worden in samenhang geanalyseerd en vormen de bouwstenen voor de ogenschijnlijk simpele ruimtelijke concepten die hieruit ontstaan. Hierin zijn de complexe elementen van de staalkaart functioneel te herleiden, zonder ooit beeldbepalend te worden. En juist hierin ligt onze kracht en ons handschrift.We scheppen orde in de chaos, weten te verrassen met logische en vernuftige oplossingen, structureren de ruimtelijke context en weten alle rommel en ruis te elimineren. Wat overblijft is een helder, opgeruimd en fris totaalbeeld. Dit beeld is groter dan alleen een interieur. Het is vooral een ruimtelijke context die geschapen wordt waarin het interieur zich vervolgens als vanzelf voegt, klaar om in gebruik te nemen.