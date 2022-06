HOYT is een Rotterdamse architect, wij houden van doen, handen uit de mouwen en bouwen.

HOYT helpt uw dromen te vertalen in mooie degelijke gebouwen. Wij geloven in ontwerpen die kloppen. En we geloven ook dat kloppende ontwerpen vanzelf mooi zijn. Een van onze belangrijkste ambities is om huizen te bouwen die precies passen bij de dromen en wensen van de mensen die er in gaan wonen. Uiteraard geldt dit voor villa’s en andere particuliere opdrachten. Bijzonder aan HOYT is dat wij deze vrijheid in keuze voor de bewoners ook biedt aan kopers en huurders van grotere woningbouwprojecten. Samen met onze partners van Woonmodule hebben we software ontwikkeld waarmee kopers van nieuwbouwwoningen zelf hun woning via het internet op maat kunnen maken. Net zo makkelijk als je een auto of sneaker naar eigen specificaties laat bouwen kun je natuurlijk ook een huis op maat bouwen. HOYT is sterk in de woningbouw maar heeft ook een aantal mooie kantoren, restaurants en andere gebouwen ontworpen.