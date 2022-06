StudioHERCULES is een architectenbureau dat zich richt op hedendaagse, strakke architectuur. Wij helpen u om uw wensen te vervullen vanuit een creatief en bouwkundig perspectief. Het samenbrengen van uw ideeën met technische kennis, regelgeving en ruimtelijke mogelijkheden leidt tot verrassende uitkomsten in een harmonieus, minimalistisch en waar mogelijk duurzaam ontwerp. Wij werken vanuit eenvoudige geometrische vormen die in combinatie met basismaterialen een complexe en luxe sfeer uitdrukken wanneer ze op de juiste manier worden toegepast. Onze ontwerpstudies bestaan deels uit het bepalen van de passende vorm en het materiaalgebruik.Naast onze expertise in moderne architectuur, zijn wij ook gespecialiseerd in luxe thuisbioscopen. Zowel onze architectuur als interieurarchitectuur, zoals een thuisbioscoop, wordt gerealiseerd volgens het 7-stappenplan om voor u het beste ontwerp te realiseren.