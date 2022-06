Shift architecture urbanism is een Rotterdams bureau dat zich bezighoudt met de productie van ruimte. Architectuur, stedenbouw en ruimtelijke planning vormen ons werkterrein. Harm Timmermans (1975) en Oana Radeş (1977) hebben het bureau in 2005 opgericht; in 2010 heeft Thijs van Bijsterveldt (1981) zich aangesloten als derde partner.

In al onze gebouwde projecten streven we naar conceptuele helderheid gecombineerd met een specifieke vormgeving en materialisering. Zowel het concept als de vormgeving worden ontleend aan de specificiteit van de opgave. Gedurende het ontwerpproces wordt de vormgeving gestuurd door het concept en andersom. Analyse vormt hierbij een middel, nooit een doel op zich. Experiment en originaliteit worden gebalanceerd met vaardigheid en precisie.

Afgelopen jaren heeft Shift een aantal spraakmakende projecten opgeleverd zoals het Museumplein Limburg in Kerkrade, de Faculty Club bij de Universiteit van Tilburg, drie gerenoveerde stadswoningen en een tandartsenpraktijk. Momenteel bestaat de opdrachtenportefeuille uit drie grootschalige projecten: een mixed-use stationsontwikkeling met woningen, kantoren en commerciele ruimtes in Breda, een 235-microapartementen complex in Houthaven in Amsterdam en 100 zorgwoningen in een monumentaal klooster complex in Tilburg.