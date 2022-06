7 manieren om efficiënt gebruik te maken van regenwater

We wonen in een nat landje. Gemiddeld valt er zo’n 690 tot 900 millimeter aan regenwater per jaar uit de lucht. Waarom zouden we dat niet benutten? Hemelwater is van nature zacht en schoon en het is milieuvriendelijk en gratis teg…

Lees verder