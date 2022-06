atelier GisTH is een energiek en dynamisch architectenbureau met jarenlange ervaring op het gebied van ontwerpen, bouwkundige uitwerken en het begeleiden van de realisatie. Vanuit het kantoor in de binnenstad van Utrecht word gewerkt aan projecten in Utrecht tot ver daarbuiten. Met ondersteuning van een team van vaste adviseurs en ondersteuning werkt GisTH aan breed spectrum van projecten: van kleinschalige ontwerpopgaven, tot grotere en complexere opdrachten.

atelier GisTH verzorgt het ontwerpen en vormgeven van de gebouwde omgeving in de breedste zin van het woord. De mogelijke projectomvang varieert van de allerkleinste verbouwingen tot projectmatige ontwikkelingen voor professionele opdrachtgevers.

Zo divers het portfolio is, zo gelijk zijn de kernwaarden:

PASSEND IN DE CONTEXT een passende oplossing in vorm en budget

FUNCTIONEEL EN PRAKTISCH kwaliteit door samenwerking en kennis

DUURZAAM in proces en ontwerp