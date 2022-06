Ons werk draait om jouw beleving. Vanaf de eerste kennismaking tot de laatste handdruk. We willen dat je een goed gevoel hebt bij onze badkamers, je thuis voelt in onze keukens en je met blind vertrouwen onze tegelzetters en monteurs aan het werk zet. Daarom telt voor ons alleen het allerbeste. Het beste voor jou. Of het nu gaat om onze producten, onze diensten of onze service. Je kunt bij ons rekenen op complete ondersteuning. Dat begint met onze inspirerende website en showroom, een kwaliteitsassortiment en medewerkers die alle tijd en kennis hebben om jouw wensen om te zetten tot een passend advies. Dat eindigt met meer dan 100 ervaren vakkundige monteurs die jouw badkamer, keuken of tegels perfect monteren. En mocht er naar afloop toch nog iets zijn, dan staan we altijd voor je klaar.

Diensten tegels, keukens, en badkamers Servicegebieden Almelo en Netherlands Adres Het Wendelgoor 1

7604PJ Almelo, Netherlands

Nederland

+31-546574000 www.teunissen-becking.nl