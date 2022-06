Gerie van Driel van Buro: Interieur Design 3L heeft ruim 15 jaar ervaring in het ontwerpen van aan- en verbouwingen van woonhuizen en bedrijven.

Door haar enorme ervaring met de woningen van klanten en eigen huizen bouwen en renoveren, zie ik dat veel klanten in het (ver)bouwproces, door onwetendheid en keuzestress hele verkeerde beslissingen nemen.Letterlijk geld zie weggooien. Een praktische en tevens mooie woning willen we allemaal. Dat is mijn kracht. Logistieke oplossingen, mooi design en maatwerk meubelen waar nodig. Een plan of uitbouw realiseren van binnen naar buiten ontwerpen, rekening houden met jouw situatie en hobbys.

Eén zakelijk interieur is een andere benadering dan jouw woonhuis.

Uw bedrijfsidentiteit terug herkennen in een functionele ruimte. Immers, daar wordt gewerkt of beleefd. Een mooie ontvangstruimte, een balie de juiste ruimteverdeling en het toepassen van de kleurenpsychologie voor het beste resultaat. Specialist in gezondheidszorg en praktijkruimtes. Een interieurontwerp is een basis van uw werkmethode. U krijgt maar één keer een goed kans om het goed te doen.





Gertie van Driel is tevens auteur van het boek 'Méér dan een dak boven je hoofd'

Een boek over het bouw- en verbouwproces van een huis

Het was er nog niet; een heldere guideline over hoe je aan de slag gaat en waar je allemaal aan moet denken als je een huis gaat bouwen of een bestaand huis gaat verbouwen. Haar boekpresentatie en lezingen vonden plaats tijdens de vt wonen&design beurs in de Rai Amsterdam.

Het project van bouwen en verbouwen is namelijk een behoorlijk complexe zaak. Met dit boek kun je zelf aan de slag met je eigen interieurontwerp wat erg belangrijk is bij de aanbestedingen van je project. Tot in detail beschrijft zij waar je op moet letten, wat je tegenkomt en vooral hoe je vooruit kunt denken. Met duidelijke voorbeelden uit de praktijk lees je in dit boek ook de valkuilen, wat niet handig is om te doen en waar het vaak misgaat. Met de bijgevoegde illustraties wordt alles nóg duidelijker.

Het resultaat is rust in je huis, rust in je hoofd en een budget dat tot het laatst nog voldoende is bij het maken van de juiste keuzes. Een kleine investering in een groots project. ISBN: 978-94-6323-761-1