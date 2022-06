Buhrmann | bureau voor bouwkunde & fysieke leefomgevingElke opdracht wordt door Buhrmann | bureau voor bouwkunde benaderd als uniek. Er wordt goed naar opdrachtgever geluisterd, om deze te begeleiden bij de verschillende stappen die nodig zijn om een ontwerp op maat te maken. Door de eindgebruiker actief te betrekken bij het proces wordt een ‘maatpak’ aangemeten dat niet alleen mooi is maar ook lekker zit en past bij de leefstijl en wensen van de gebruiker.Een ontwerp begint meestal met een grafische vertaling van het wensen- en eisenpakket van opdrachtgever. Deze grafische vertaling wordt uitgewerkt in schetsontwerpen waarbij veel aandacht gaat naar het gebruik van ruimten en functies, en wordt natuurlijk ook nagedacht over vormgeving, materiaalgebruik en kleurgebruik. In de ontwerpen is functionaliteit minstens zo belangrijk als vormgeving. Buhrmann | bureau voor bouwkunde kiest voor vormgeving passend bij de functie en omgeving van een object, maar natuurlijk vooral bij de wensen van de opdrachtgeve