Wij zijn studio TMOJ, een jong en gemotiveerd ontwerpbureau met een frisse en ongeremde blik op de wereld. We bestaan uit drie studievrienden (Tom Hulsman, Maarten Suykerbuyk en Jaap Sybenga) die in 2018, na het afronden van onze studie, besloten om de stap te wagen en een eigen bureau op te richten. Door onze passie, inzet en vernieuwende ideeën binnen het vakgebied maken we onze geringe ervaring ruimschoots goed. We worden dan ook vaak gecomplimenteerd om ons enthousiasme, positieve energie en goede samenwerking vanuit opdrachtgevers en samenwerkende partijen. Daarnaast hebben we in een korte tijd een uitgebreid netwerk opgebouwd van ervaren professionals binnen architectuur, stedenbouw en de aannemerij.