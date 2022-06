Colofon

"BRUIS architectuur gaat de de moderne architectuur voorbij. Hierbij wordt de focust gelegd op nieuwbouw, verbouw en interieur van particuliere woningen. BRUIS architectuur onderscheidt zich door zijn ontwerpen te voorzien van moderne minimalistische aspecten. Door in te spelen op de nieuwste innovaties zoals 3D visualisaties en Virtual Reality is BRUIS Architectuur net een stapje voor. Door duurzaamheid te combineren met luxe wordt een natuurlijk evenwicht gecreëerd. We streven naar innovatieve ontwerpen. Bruisend vernieuwend"