Homespring geeft je toegang tot premium meubilair voor een laag maandelijks bedrag. Kies later of je de meubels wil wisselen, kopen of teruggeven. Onze flexibele meubel-abonnement geeft je toegang tot het interieur van je dromen zonder de hoge kosten vooraf. Na je abonnement (3-12 maanden) kies je of je ze wil omwisselen, kopen of teruggeven. Als je besluit dat je geen afscheid kunt nemen, betaal je ons slechts nog het verschil tussen de reguliere winkelprijs en de abonnementskosten die je al betaald hebt - je betaalt dus nooit meer dan in de winkel. Alle meubels worden geleverd en geassembleerd binnen 7 werkdagen. Deze service is gratis vanaf een maandbedrag van €49. We leveren in heel Nederland.

Diensten Meubel verhuur en verkoop Servicegebieden Rotterdam Adres Stationsplein 45

3013 AK Rotterdam

Nederland

+31-648873128 www.homespring.co