Bij elke ruimte die Jeroen van Zwetselaar betreedt, ontstaat een wervelstorm aan ideeën en komen de meest verrassende mogelijkheden die een ruimte biedt naar boven. Met deze dosis inspiratie maakt hij van ‘onzichtbare’ ruimtes leefplekken die er toe doen. Dit alles, zonder de identiteit van een ruimte te verliezen. De karakteristiek wordt uitgelicht, er ontstaat synergie tussen materiaal en meubels, binnen het kleurthema. Daarbij wordt zo veel mogelijk gewerkt met natuurlijke en duurzame materialen. Door te kijken naar de contouren en omgeving, geeft Jeroen precies aan wat een gebouw nodig heeft. Een paar kleine en soms simpele handelingen kunnen bij uw huis of werkplek het verschil maken. Als Jeroen in uw pand is geweest, zult u er naderhand nog meer waardering voor krijgen. Naderhand zult u bijna niet meer kunnen indenken dat het ooit anders was. Jeroen blaast stevig door een ruimte, bijgestaan door een team van vakmensen.