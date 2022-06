Bent u op zoek naar een interieurarchitect die uw bedrijf op een dynamische manier kan inrichten, waarbij gelet wordt op detail? Of heeft u een interieurarchitect nodig voor de verbouwing van uw huis? Wij zijn een multidisciplinair ontwerpbureau met oog voor de juiste balans tussen verlichting, kleur, vorm, materialen en akoestiek. In al onze ontwerpen speelt duurzaamheid een grote rol. Ons bureau heeft ervaring met het ontwerpen voor nieuwbouwprojecten, restauraties en renovaties en werkt voor een gevarieerde groep kleine en grote opdrachtgevers verdeeld over de verschillende disciplines zoals, Gezondheidszorg, Bedrijven, Het Nieuwe werken, Retail, Horeca en Particulieren. YBEN streeft naar dynamische leefbare ruimtes, waarbij de gebruiker de hoofdrol speelt.