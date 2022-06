Colofon

Hoi!

Ik ben Lieke, de persoon achter Studio Lieke Sanders.​ In 2014 startte ik met mijn bedrijf en wist ik zeker: interieur is de kant die ik op wil. Omdat het al mijn zintuigen prikkelt: ik kan er mijn creativiteit en mijn ondernemende geest in kwijt. Het geeft ruimte om te ontdekken, op avontuur te gaan, te spelen met materialen en met de hand te schetsen zoals ik kind al vaak deed. Maar mijn grootste motivatie is nog: wat doet er voor jou toe in huis? Waar word je blij van en waar ontspan je van?

Interieurontwerp & antropologie

Tijdens mijn opleiding antropologie (2006-2011) was ik al gefascineerd door de invloed van ruimte op mensen. Als antropoloog kijk ik onbevooroordeeld naar menselijk gedrag, op alle niveaus. Van gedrag tijdens een ritueel tot menselijke interactie in een gebouw. ​Als interieurontwerper pas ik dat gedrag toe in een ontwerp.

Visie op interieurontwerp

87% van onze tijd brengen we binnen door, in gebouwen. Het ontwerp daarvan beïnvloedt hoe we ons voelen en gedragen. Interieurontwerp zie ik daarom als middel om het kader te creëren waarbinnen jij leeft en jouw gevoel van geluk te verhogen. Ik geloof dat wanneer je huis een verlengde is van je persoonlijkheid, je er optimaal kunt genieten. In een fijn huis nodig je gemakkelijker vrienden en familie uit, waardoor je je verbindt met de belangrijke mensen om je heen.​Mijn missie is om jou er fijn en op je gemak te laten voelen. Een plek waar je plezier kan beleven, die met zorg en liefde gecreëerd is. Daardoor oogt het niet alleen maar goed, maar laat het je óók goed voelen.