Interieur design by nicole & fleur is een interieur studio. Wij zijn sterk in het creëren van een totaalconcept. Van interieur advies tot aan realisatie. De wensen van onze opdrachtgevers staan hierin centraal. Wij zien het interieur als een geheel, waarin indeling, stijl en product elkaar versterken. Het resultaat is een persoonlijk interieur. Door ons ontworpen maatwerk meubels kunnen een mooie aanvulling zijn op het interieur concept. We hebben een netwerk van specialisten waar we graag mee samen werken. Met elkaar creëren we jouw interieur. Mocht je interesse hebben in een afspraak, neem dan gerust contact met ons op.

Onze werkwijze en gerealiseerde projecten zijn terug te vinden op www.interieurdesign.nu