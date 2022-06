Badkamerxxl.nl, onderdeel van Project XXL B.V, bestaat uit een team van professionals met ieder zijn kwaliteiten. Ons doel is meerwaarde bieden in de online badkamermarkt door gebruiksvriendelijkheid, service en concurrerende prijzen.

In onze webshop kun je een keuze maken uit ruim 27.000 badkamer producten. Dit assortiment bestaat uitsluitend uit kwalitatief zeer hoogwaardige producten. Je vindt bij ons zowel de bekende als minder bekende A-merken.

Ook kun je bij ons terecht voor ons huismerk Blinq. Ons huismerk Blinq voldoet uiteraard aan onze uiterst strenge selectiecriteria voor kwaliteit en is trendy, concurrerend en stijlvol. Wij maken voor onze bezorging gebruik van een zeer ervaren en professioneel bedrijf.

Dit bedrijf is gespecialiseerd in het afleveren van badkamerproducten en weet hierdoor zorgvuldig om te gaan met o.a. breekbare goederen zoals sanitair.Heb je aanwijzingen of advies nodig? In onze webshop vind je voor de meest uiteenlopende badkamerproducten de bijbehorende zeer uitgebreide montagehandleidingen. Daarnaast is het mogelijk telefonisch advies in te winnen bij één van onze ervaren badkamerprofessionals.

Waarom kies je voor BadkamerXXL: