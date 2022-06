Ik ben een architect met affiniteit voor restauratie en interieur. Mijn grootste uitdaging ligt in het transformeren van oude gebouwen tot een fris modern geheel, die de identiteit van de gebruiker weerspiegelt. Uiteraard is het uitwerken van het interieur daarbij van belang. Met name bij bedrijven kan ik daarin een grote slag maken, waardoor het werkplezier van de gebruikers aanzienlijk zal verbeteren. Iedereen tevreden, dat is mijn doel.