Burgerhout

Sinds 1937 zijn wij bezig om onze producten zo te ontwikkelen en te optimaliseren dat wij krachtige systemen bieden op het gebied van rookgasafvoer en luchtdistributie. Dat zit in onze genen. Veiligheid en optimaal installatiegemak zit verweven in al onze producten. Dat het milieuaspect niet uit het oog verloren wordt is voor ons vanzelfsprekend. Hoogwaardig en recyclebaar kunststof, waaraan Burgerhout een aantal unieke eigenschappen toevoegt, kan heden ten dage steeds vaker worden toegepast. Onze producten voldoen vanzelfsprekend aan de wettelijke keuringseisen. Betrouwbare en veilige producten die in veel situaties toegepast kunnen worden is onze standaard.

Krachtige oplossingen

Burgerhout beschikt over unieke testfaciliteiten. Met behulp van verschillende testmethoden kan bijvoorbeeld voor elke ketel een rookgasafvoer ‘op maat’ worden ontworpen. In een nauwkeurig geijkte windtunnel wordt de recirculatie van verbrandingslucht in de luchttoevoer vastgesteld. Ook drukverschillen onder verschillende windinvalshoeken en windkrachten kunnen exact worden gemeten, evenals de weerstand van rookgasafvoer- en luchttoevoersystemen. Met behulp van een beregeningsinstallatie wordt vastgesteld of uitmondingen bij verschillende windrichtingen vrij blijven van regeninslag. En in een speciale vrieskamer met temperaturen onder de -20°C worden uitmondingen ontwikkeld die ook in de praktijk vrij blijven van ijsvorming. Met speciaal ontwikkelde machines vinden meer dan 10.000 verschillende aluminium, rvs en kunststof producten hun weg naar markten in Europa en daar buiten.

M&G Group

Burgerhout maakt deel uit van de internationale M&G Group. De M&G Group is marktleider op het gebied van ontwikkeling en fabricage van rookgasafvoer, luchttoevoer en luchtdistributie. De activiteiten van de groep zijn gebaseerd op R&D, innovatie en op maat gemaakt e oplossingen voor klanten over de hele wereld. Als partner van vooraanstaande ketelfabrikanten dragen de bedrijven binnen de M&G Group bij aan een kostenefficiënte manier van het oplossen van vraagstukken over rookgasoplossingen in en om de cv-ketel. Een compleet assortiment van aluminium, roestvast staal, en kunststof producten is ontwikkeld door hoogopgeleide ingenieurs en wordt geproduceerd binnen de moderne productielocaties van de M&G Group. Een internationale organisatie die bestaat uit 11 bedrijven die wereldwijd actief zijn voor de OEM-markt en de handelsmarkt.