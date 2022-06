Dutch Design van afval

Studio Hamerhaai maakt fris duurzaam design. Van afval! In al onze ontwerpen komt onze liefde voor hout met een leven, gecoat staal en onze voorkeur voor eenvoud naar voren.

Design van Nederlandse bodem.

Zelf ontworpen, zelf gemaakt.. je zou het zelfs ambachtelijk kunnen noemen!

Producten met een verhaal, van materialen die we op een verrassende wijze herbruiken. We gebruiken de transport kisten van het Rijksmuseum, maar ook de jerrycans van onze plaatselijke snackbar.

(Ja, dat is upcyclen, of recyclen. Maar dat vinden wij logisch. Want

zomaar materiaal weggooien? Dat is zonde. En je kan veel meer over een

product met hergebruikt materiaal vertellen. Dat vinden we dan weer

leuk.)

Goed voorbeeld is ons Rijkswachters project.