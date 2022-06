Inspiring Minds is een overkoepelende organisatie die zich voornamelijk richt op webshops. De grootste online webshop is Boeddha-beelden.com, waar een ruim assortiment aan boeddha beelden voor binnen en buiten worden aangeboden. De boeddha's die u onder andere vindt zijn de klassieke Thaise en Indische boeddha's, maar ook de lachende of dikbuik boeddha's, shaolin monniken, yogimannen, ganesha en nog veel meer. Tevens is net de start gemaakt met de webshop beelden-kopen.com, waar een uitgebreid assortiment op komt van allerlei beelden van dieren, kabouters tot abstract en woonaccessoires en kleinmeubel.

Inspiring Minds een klein, gemoedelijk bedrijf, waarbij persoonlijke aandacht en service hoog in het vaandel staat.