Et aussi ontwerpt en maakt handgehaakte lampen: de Lampe.

De lampen bestaan uit één lange draad. Gehaakt vormt deze draad een strakke hoes om de lamp, fitting en snoer.

Door de keuze uit 18 kleuren katoen, elke lengte snoer, een stekker of een plafondaansluiting en een heldere of opalen ledlamp kan iedereen zijn eigen lamp samenstellen.

Naast de lampen die alleen binnen te gebruiken zijn, is er ook een variant die zowel binnen als buiten te gebruiken is. Deze buitenlampen hebben vast een snoer van 6 meter en een stekker, maar ook de keuze uit 9 kleuren nylon en een heldere of opalen ledlamp.

Alle lampen worden door door et aussi in Nederland gemaakt.