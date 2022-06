Iedere ruimte vraagt een ander soort licht, sfeerlicht in een restaurant of licht om bij werken. Het juiste licht zorgt voor beleving, ervaring, veiligheid en sfeer. Licht beïnvloedt onze emoties door een directe verbinding via het oog met de hersenen. Het juiste licht is essentieel om je goed te voelen op de plaats waar je bent.

Wij maken een professioneel lichtplan met toepassing van de juiste verlichting voor de functie en de ruimte. Hierdoor zorgen wij voor een een sfeervolle, gezonde en duurzamere omgeving. De voordelen zijn; sfeer, beleving van de ruimte, prettige en gezondere werkomgeving, energiebesparing, blijvend kwalitatief hoogwaardige verlichting en minder kosten aan vervanging en onderhoud.