Colofon

Allround design & styling studio voor fashion en interieur.Voor (particuliere) styling projecten óf zakelijke styling- en/of designprojecten in bussum en ver daarbuiten!

LOVE WHAT YOU SEE...

Houden van wat je ziet in al zijn of haar vormen, kleuren en materialen.

Na mijn studie aan de AMFI begon mijn carrière als mode- ontwerper bij verschillende merken. Naast het ontwerpen van kleding en grafische prints, was ik ook stylist voor diverse fotoshoots. Dit heeft mijn creatieve basis gelegd waar ik nog steeds op vaar.

Afgelopen jaren heb ik mij verder ontwikkeld in interieurstyling - project styling inclusief project management (met deels ook ontwerpen). Dit heeft mij zeer allround gemaakt, waardoor ik nu samen met de opdrachtgever tot passende oplossingen kom.