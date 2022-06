marcus architecten maakt innovatieve, duurzame en kostenbewuste ontwerpen voor nieuwbouw, verbouw en herbestemming.Op basis van de wensen van u als opdrachtgever maken wij een doordacht en uniek ontwerp.

Wij maken architectuur waarop je met je emotie reageert, waarbij je zintuigen worden aangeraakt. Architectuur als beleving. Zintuigelijke ervaring die waarden brengt zoals (dag)licht, comfort, zien, aanraken, ruiken en proeven als beleving in en om gebouwen. Vanuit onze gedegen kennis van techniek en ervaring van de omgeving ontwerpen wij gebouwen met sfeer en emotie.

In onze ontwerpen staan duurzaamheid (bio-based, circulair), kwaliteit en een optimale gebruikersbeleving voorop. We maken ontwerpen voor gebouwen, voor gebruikers, waarin het prettig en gezond verblijven is. We hebben kennis van en begeleiden het gehele proces, van schetsontwerp tot en met de bouw.