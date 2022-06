Graag stel ik mij aan u voor: mijn naam is Raymond van der Lem en ik ben Interieurarchitect. Ik werk professioneel en vanuit een zeer persoonlijke benadering met u of uw opdrachtgevers. Een goede samenwerking en aandacht voor detail is belangrijk om de wensen en eisen te vertalen tot een goed en persoonlijk interieur dat bij de u of uw opdrachtgever past.

























Wij

zijn een team van 4 die alle op freelance basis samenwerken. Het grote

voordeel hier is dat zo de kosten laag gehouden kunnen worden.