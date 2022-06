Wij zijn Studio Martijn Westphal. Ons ontwerpbureau richt zich op interieurarchitectuur en meubelontwerp.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van woon- en werkomgevingen. Bijvoorbeeld: keuken, bar, restaurant, winkel, woonkamer, badkamer, slaapkamer, lichtplan, restyling, totaalconcept, kantoor, kantine, wachtkamer of hotel. Dit doen we voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers.

Wij houden ons ook bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van meubels, verlichting en accessoires voor in en om het huis. Dit doen we in eigen beheer of in opdracht voor particuliere opdrachtgevers en zakelijke partners.

Wij werken graag samen met de opdrachtgever. In onze projecten hechten we veel waarde aan de wensen van onze opdrachtgevers. Onze missie is dan ook om een bevredigend eindresultaat te bereiken, in hechte samenwerking met onze opdrachtgevers.