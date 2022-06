Dick de Jong Interieurarchitekt is in 1987 door Dick de Jong opgericht. In de inmiddels meer dan 20 jaren van het bestaan van het bureau is een veelheid aan opdrachten uitgevoerd. Ook is er sprake van een grote diversiteit aan projecten. Of het nu gaat om particuliere opdrachtgevers, zakelijke opdrachtgevers of opdrachten uit de publiek sector, bijna altijd is er wel een referentieproject aan te wijzen. Door de grote mate van betrokkenheid op de opdracht en bij de opdrachtgever, is er ook altijd sprake van klantspecifieke resultaten. Op deze website kun je eens bladeren door ons werk van de laatste jaren. Om te inspireren en soms ook om te zien dat de oplossing voor de een nadrukkelijk niet die voor de ander is.