BALD architecture zorgt ervoor dat uw wensen optimaal tot hun recht komen in het ontwerp. Voor het starten met het ontwerpen nemen wij de tijd om uw wensen in kaart te brengen. Hiervan maken wij ontwerpschetsen van de verschillende varianten voor plattegronden en gevels. Het resultaat is een Voorlopig Ontwerp wat wij aan uw financiele uitgangspunten toetsen.

Dit Voorlopig Ontwerp wordt verder uitgewerkt aan de hand van alle geldende wet- en regelgeving. Hierbij worden ook de EPC-berekening en daglicht- en ventilatierekening gemaakt ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Wij verzorgen de gehele aanvraag voor de omgevingsvergunning. Hiervoor voeren wij overleg met de welstandcommissie over het ontwerp, met de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente over het bestemmingsplan en met Bouw- en Woningtoezicht over de technische uitwerking van het ontwerp. Verder coördineren wij voor u de werkzaamheden van de constructeur en overleggen met adviseurs voor alle benodigde installaties. Tot slot controleren wij het Definitief Ontwerp aan uw financiele uitgangspunten.

Ten behoeve van de aannemers wordt er onder onze supervisie een bestek geschreven. Wij coordineren de offerte aanvragen bij de aannemers en adviseren bij uw keuze. Wij maken de uitvoeringstekeningen voor de bouw en controleren alle tekeningen van onderaannemers en toeleveranciers. Wij coördineren de start en de planning van de bouwwerkzaamheden en voeren tijdens de bouw toezicht.