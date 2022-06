VASD is zowel architect als interieurarchitect en lid van de BNA en de BNI. Onze benadering is daardoor integraal: we bekijken elk project vanuit alle kanten, en vanuit alle gebruikers. Dat is altijd het startpunt. Een gebouw moet perfect passen bij de omgeving, maar vooral bij de mensen die er wonen, werken of komen. Onze opdrachten variëren van herbestemming van monumentale panden tot ingrijpende verbouwingen en nieuwbouw.