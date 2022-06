Kunstig in Kunst

In Loenen op de Veluwe vindt u volgens vele bezoekers één van de mooiste landschaps- beeldentuinen van Nederland. Alleen de tuin van ca 6000 m2 is al een bezoek waard maar u zult tevens verrast worden door de schoonheid van de meer dan 300 unieke handgemaakte natuurstenen beelden die een mooie aanvulling vormen. Voor ieders budget is er wel moois te vinden in steen of ijzerwerk. Voor groepen organiseren wij regelmatig rondleidingen door onze tuin waarbij wij, afhankelijk van de belangstelling, dieper ingaan op de beeldhouwkunst of het onderhoud en de aanleg van de tuin. Wel verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken.

Daarnaast organiseren wij het gehele jaar door workshops beeldhouwen in steen.

In het voor en najaar in onze tuin B&N te Loenen. In de zomervakantie geheel verzorgde vakanties in Hoenderloo en tenslotte ook in de maand augustus in de fruitboomgaard van zorgboerderij De Groote Modderkolk weer te Loenen. Deze activiteiten worden niet alleen gewaardeerd om de kundigheid van de begeleiding maar ook om de zeer prettige sfeer en ambiance. Bezoek ons op BANY.nl voor meer informatie over ons.

Tevens leveren wij sokkels en zuilen in graniet, Azobé, perspex en RVS om een beeld een mooi platform te geven. Ook als u zelf thuis aan de slag wilt met een mooi stuk stenen vindt u bij ons een zeer ruime keuze in serpentijn, albast en diverse zeepsteen soorten.

Kortom u zult altijd genieten van een bezoek aan onze landschaps-beeldentuin te Loenen op de Veluwe. Ieder weekend zijn we geopend en is er deskundige hulp aanwezig.

Meer informatie vindt u op onze website www.BANY.nl