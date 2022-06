MAISON BELLE geeft interieur advies aan particuliere en zakelijke klanten. Daarnaast deel ik in mijn blog dagelijks de mooiste woon-inspiratie om liefhebbers te inspireren en te helpen om van je thuis of werkplek een fijne omgeving te maken. Het is heerlijk om op deze manier de mooie dingen van het leven te delen.

Door met beide benen op de grond te blijven, praktisch mee te denken en buiten kaders te durven stappen ontstaat er telkens weer een interieuradvies of -ontwerp wat helemaal bij de klant past. De resultaten zijn verbluffend!Hele gezinnen bloeien op en creatief ondernemers bruisen van de ideën door een fijne sfeer op hun werkplek.

Dat is waar ik het voor doe: het best uit een ruimte naar boven halen, sfeer brengen zodat mensen gelukkiger zijn, warmte en rust vinden op hun eigen plek.

Marije Develing

interieurontwerper en eigenaar

Maison Belle