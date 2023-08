Verswijver Interieurconcepten by SALT ontwerpt, verzorgt de planning en de bouwbegeleiding van particuliere en zakelijke interieurs.





Verswijver Interieurconcepten by SALT is de interieurontwerper die een stapje verder gaat, samen met de architecten van buroSALT kunnen alle klanten worden ontzorgt van A tot Z. U krijgt niet alleen een ontwerp, maar het team van Verswijver Interieurconcepten by SALT kan u ook ondersteunen en ontzorgen bij het aanvragen van vergunningen bij de gemeente, het maken van technische tekeningen, het maken van een verlichtingsplan, het opzetten van een kleuradvies, het opstellen van budgetteringen en werkplanningen, adviezen geven in duurzame keuzes en het organiseren van de bouwbegeleiding.

Dit unieke concept is in 2002 bedacht door de oprichter Peter Verswijver, later is interieurontwerper Shannon Claessen in het bedrijf gekomen en per 1 juli 2023 zijn zij samen gaan werken met buroSALT. Zo kan Verswijver Interieurconcepten by SALT al haar klanten alles onder één dak aanbieden.

Het gevarieerde team van interieurontwerpers, architecten, bouwbegeleiders, constructeurs en technisch tekenaars staat graag voor u klaar.