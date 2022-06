Bij Living design kun je terecht voor een ontwerp of advies om jouw woning of tuin eigen en vertrouwd te maken. Het maken van een ontwerp of het geven van advies draait om persoonlijke aandacht. Aandacht voor de klant, de woning en de omgeving. Trends zijn er om inspiratie op te doen, maar verdwijnen naar de achtergrond als jij je er niet in kunt vinden. Jouw huis en tuin moeten een thuis worden, een plek waar je je fijn kunt voelen en helemaal jezelf kunt zijn.





U kunt bij ons terecht voor klein kleuradvies tot een volledig ontwerp incl. de uitvoering hiervan. Wij werken op basis van pakketprijzen, zodat u niet voor verassingen achteraf komt te staan.