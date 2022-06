Vind jij het in de praktijk lastig om je ideeën te realiseren en herken jij je zelf in het volgende:

Hoe vaak je je bank en de tafel ook verzet, het lukt je maar niet om je woonkamer goed in te delen.

Je weet heel goed welke woonstijl bij je past en toch lukt het maar niet om dit thuis voor elkaar te krijgen.

Jij en je partner hebben echt een compleet verschillende smaak en je komt er samen niet uit.

Je hebt echt te weinig bergruimte, overal slingert speelgoed.

Je blijft twijfelen, moet je nu verbouwen of verhuizen...





Nine Dots helpt je hierbij door het maken van een bij jou passend interieur- en stylingadvies. Samen gaan we op zoek naar jouw woonstijl. Als interieurstylist vind ik het heel belangrijk dat je jezelf in je eigen interieur herkent, je wilt niet wonen in het idee van iemand anders. Door diverse stijlen te mixen, krijg je een persoonlijk interieur. En dat is altijd het mooiste! Samen zoeken we naar het interieur dat echt bij jou, je huis en je budget past.

Nine Dots interieurontwerp inspireert en haalt je uit je comfortzone om zo samen tot het interieur te komen wat echt bij jou past! Nine Dots interieurstyling: ik maak van jouw huis, jouw thuis.