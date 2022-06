COMPEN ARCHITECTEN staat voor bezieling en vakmanschap. Passie voor eerlijke architectuur en de aan ons toevertrouwde opdracht.

Altijd met de functie en toekomstige gebruiker als uitgangspunt.Ons werk kenmerkt zich door een scherp oog voor details en materialen. Met inzet voor het hoogst haalbare binnen de mogelijkheden. Niets ontstaat zomaar. Niets is voor de hand liggend. Niets wordt eenzijdig belicht, van groot naar klein en weer terug. Alles met erkenning voor mens en natuur. Het kunnen en durven kijken vanuit verschillende invalshoeken maakt dat ons werk nooit oppervlakkig is. Bezieling en inleving van ons én onze opdrachtgever zijn af te lezen in goed functionerende en prettige gebouwen tot in de kleinste details.