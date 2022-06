Alles heeft invloed op hoe iemand zich voelt in een ruimte. De ruimte zelf, de vormgeving daarvan, maar ook de energiestroom en de kwaliteit van de energie. In mijn werk als interieurvormgever neem ik al deze aspecten mee met als uiteindelijk doel mensen zich prettiger te laten voelen in huis of op werkplek.