Wij ontdekken graag het verhaal achter de wensen van de klanten. Waar mensen gewoon een ruimte zien, zien wij het potentieel. Wij denken met u mee, maken voor u een ontwerp wat geheel bij uw persoonlijkheid past en werken dat vervolgens uit tot een realistisch plan.Wij kunnen u ”alleen” advies geven, een plattegrond voor u maken of een complete 3D tekening creëren waarbij u een realistische impressie kunt krijgen van de mogelijkheden in de ruimte.Ook kunnen wij voor u de hele projectbegeleiding tijdens de verbouwing doen en geven u uiteraard tussentijds advies. Wij werken samen met de projectinrichters en houden toezicht op de voortgang van het project en het naleven van het ontwerp. Wij hebben nauwe contacten met een aantal goede projectinrichters, maar uiteraard kunt u zelf ook een aannemer vinden. Alles is mogelijk, het belangrijkste is dat we voor u een uniek interieur creëren.Bent u geïnteresseerd in een interieur ontwerper? Neem dan vrijblijvend contact op met JN interieur, dan komen wij graag bij u langs voor een brainstormsessie op maat!