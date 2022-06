SANDER. is een veelzijdige interieurstudio waar architectuur, kunst, design en vakmanschap naast elkaar bestaan. Met zijn eclectische en onconventionele benadering van interieurontwerp, is SANDER. Interior Design toegewijd aan het creëren van op maat gemaakte oplossingen, prachtig voorgesteld en naadloos uitgevoerd, in staat om tegemoet te komen aan de wensen van verfijnde klanten, hun eigen behoeften te interpreteren en een ongeëvenaarde service te leveren.

SANDER. legt zich toe op de behandeling van elk nieuw project als een individuele entiteit, met een nieuw perspectief op residentieel en commercieel ontwerp door middel van een creatief proces waarbij individuele inspiraties en suggesties worden vastgelegd en omgevormd tot een exclusief, op maat gemaakt pakket, een nieuwe op maat gemaakte woonruimte.Een uitgebreide interieurontwerpservice, die uitzonderlijke, comfortabele en functionele woonoplossingen voor klanten creëert, toegewijd om de verwachtingen van de klant te overtreffen en te voldoen aan de eisen van het moderne leven, en het echte plezier van het leven verbetert.