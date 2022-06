Vijvers veilig maken voor jonge kinderen en huisdieren

Dat is onze specialiteit! Fraai handgemaakt ijzerwerk dat kinderen uit uw vijver houdt en vissen erin! Sinds 2009 hebben wij al talloze fraaie vijverroosters afgeleverd in Nederland en nog véél meer in België. Deze roosters zijn absoluut 100% kindveilig en voorkomen ook dat honden of katten in de vijver vallen. Ook tegen reigers of andere gevleugelde viseters zijn ze zeer effectief! Afhankelijk van het formaat van uw vijver worden de roosters in handzame delen vervaardigd waarbij het patroon in het ene deel netjes aansluit op het volgende. De roosters worden gezandstraald, verzinkt en krijgen een dubbele laag poedercoating voor maximale bescherming tegen al dat water in de buurt. Onze roosters zijn daardoor praktisch onderhoudsvrij, afgezien van jaarlijkse poetsbeurt om stof en bladresten te verwijderen. In de meeste gevallen kunnen onze vijverroosters heel eenvoudig en zonder montage op de vijverrand geplaatst worden.