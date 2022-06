Armstrong Plafonds is onderdeel van Armstrong World Industries en is wereldwijd marktleider van hoogwaardige akoestische plafondsystemen.

Armstrong Plafonds biedt een uitgebreid aanbod van innovatieve designoplossingen van plafonds in mineraal, textiel, metaal en hout. Architecten, montagebedrijven en opdrachtgevers vinden in Armstrong een deskundige partner. De bedrijfsstrategie is gericht op duurzaamheid en innovatie.