Printbare interieuroplossingen voor architecten en interieur designers.

Sentec is al meer dan 25 jaar de toonaangevende leverancier op het gebied van groot formaat print media. Met een eigen converting en magazijn in centraal Europa, is Sentec in staat om printbare oplossingen op maat te leveren op wereldwijd niveau.

De toenemende vraag naar personalisatie in interieur decoratie in combinatie met nieuwe print technologieën, heeft er voor gezorgd dat Sentec zich heeft ontwikkelt van een totaal leverancier van groot formaat print media, tot een specialist op het gebied van printbare oplossingen voor de interieur markt. O.a. printbaar behang, printbaar raamdecoratie, printbaar magneet en printbare vloerproducten.

Het printbare behang van Sentec staat beter bekend als "DESARDI" en richt zich met name op architecten, projectontwikkelaars, interieur designers, en is perfect in te zetten op project basis.

Sentec is daarnaast de exclusieve partner van het Zuid-Afrikaanse merk Xanita. Xanita is een milieuvriendelijk, dubbelzijdig te bedrukken plaatmateriaal, welk duurzaam is vervaardigd door gebruik te maken van gerecycled papier en karton. Xanita is enorm sterk en is het ultieme alternatief voor mdf. Het is ontzettend licht plaatmateriaal wat gemakkelijk te snijden is, 75% lichter dan MDF, waardoor het een stuk milieuvriendelijker en veiliger is in gebruik. De mogelijkheden zijn oneindig, van displays tot op maat gemaakte gevels.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van onze producten in uw project? Dan kunt u contact opnemen met Marco Stevens via mstevens@sentecinternational.com

Of neem eens een kijkje op onze website: www.sentecinternational.com