Modern Minimalistisch maar het belangrijkste 'uw thuis'

J2Creators (J2C), is een Nederlands bureau werkzaam in heel Europa. Wij werken met een jong creatief team van architecten, ingenieurs en interieurontwerpers met één gezamenlijk doel; Een harmonisch thuis creëren met de juiste balans tussen emotie en functie. J2C richt zich op zowel architectuur als op het vormgeven van interieurs en meubilair. Elementen die in een goed ontwerp onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het werk, met de open plattegronden en strakke lijnen, is modern en minimalistisch te noemen. Van Heerde: ‘De belevenis van de ruimte en de inpassing in de omgeving staan bij ons centraal in het ontwerpproces. Wij willen architectuur maken die door een heldere positionering van het programma ingaat op de omgeving.'

Nieuwe ideeën komen niet van de tekentafel. Het zijn gedachten: ontstaan uit een samenspel van feiten, meningen, ervaringen, wensen en verlangens. Aandachtig luisteren om uw gedachten in kaart te brengen, is daarom de basis van elk goed ontwerp. Een ontwerp waarin ideeën zijn omgevormd tot een samenspel van strakke lijnen, fijne kleuren, mooie eerlijke materialen en prettig licht is een vertaalslag die we bij J2C willen maken. Concreet betekent dit dat wij een ontwerp op maat leveren, en zitten we graag vanaf het eerste idee tot en met de oplevering samen met de opdrachtgever aan tafel.